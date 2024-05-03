Политолог Перла: подрыв США репутации МУС выгоден России

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал известие о том, что Израиль ждет от Запада давления на Международный уголовный суд (МУС) после сообщений о возможной выдаче ордера на арест премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
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