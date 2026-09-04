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Газета.ру

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Осужденного за покушение на генерала Москалика внесли в перечень террористов

Осужденного за покушение на генерала Москалика внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг включил Игната Кузина, приговоренного к пожизненному заключению за организацию теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, в официальный список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

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