Россия отказалась от ударов по Киеву на три дня

Согласно сообщению, распространенному ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал о том, что Владимир Путин распорядился в период с полуночи текущего дня и в течение следующих трех суток воздержаться от нанесения ударов по Киеву.
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