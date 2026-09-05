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Россия отказалась от ударов по Киеву на три дня

Согласно сообщению, распространенному ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал о том, что Владимир Путин распорядился в период с полуночи текущего дня и в течение следующих трех суток воздержаться от нанесения ударов по Киеву.

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