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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Айфон по-немецки: Deutsche Telekom и Perplexity пообещали выпустить AI Phone c умелым ИИ-агент...

Айфон по-немецки: Deutsche Telekom и Perplexity пообещали выпустить AI Phone c умелым ИИ-агент...

Айфон по-немецки: Deutsche Telekom и Perplexity пообещали выпустить AI Phone c умелым ИИ-агентомКрупнейшая в Европе немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom (DT) разрабатывает среднебюджетный смартфон AI Phone на базе искусственного интеллекта в тесном сотрудничестве с Perplexity, а также другими технологическими компаниями, включая Picsart.

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