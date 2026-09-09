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Царьград

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Захарова обвинила Зеленского в шантаже из-за заявлений о дронах

Захарова обвинила Зеленского в шантаже из-за заявлений о дронах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Владимира Зеленского об угрозе для российского воздушного пространства в результате атак дронов откровенным шантажом и легализацией воздушного терроризма на государственном уровне.

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