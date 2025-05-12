Ментцен: Польше безразлично, где будет проходить граница России и Украины

Кандидат в президенты Польши от коалиции «Конфедерация», объединяющей националистов и евроскептиков, Славомир Ментцен в ходе предвыборных дебатов заявил, что вопрос принадлежности Крыма и линии российско-украинской границы не представляет интереса для Варшавы.