7 категорий, кому не положен испытательный срок: Не дайте себя обмануть

Перечень лиц, которым не может быть установлен испытательный срок при приёме на работу, строго регламентирован статьёй 70 Трудового кодекса России.
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