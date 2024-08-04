Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Россию из Киева прислали стих. Душа замирает!

В Россию из Киева прислали стих. Душа замирает!

Потрясающее стихотворение прислали из Киева. Автор этих строк неизвестен, для него огласка смертельна, но стихотворение - потрясающее.

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