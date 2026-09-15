Атака на Самару и область: всю ночь сбивали десятки беспилотников, повреждены предприятие и дома

- Военные и мобильные огневые группы всю ночь работали над сбитием вражеских БПЛА. Всего было поражено более 40 беспилотников, - сообщил глава региона.
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