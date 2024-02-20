Хозяйка тату-салона Дарья Кричкер арестована за оскорбление чувств верующих Елена ГалицкаяВ петербургском аэропорту Пулково была задержана Дарья Кричкер, художница и владелица тату-студии, в связи с обвинениями в оскорблении чувств верующих.