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ЦБ возобновит снижение ставки при затухании инфляции

ЦБ возобновит снижение ставки при затухании инфляции

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов обозначил, что снижение ключевой ставки возобновится при затухании инфляционных процессов и возвращении устойчивой инфляции к целевым уровням.

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