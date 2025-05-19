Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Daddy Bo
    Что же он не сказал, с какой стороны ЛБС он"приехал из-за ленточки" (если всё это правда). А то, может, тоже - присла...«Выходи, ещё доба...
  • Александр Поляничко
    Наши менты как всегда на высоте, вообще они не нужны, пользы от них 0, можно заменить на гражданских, они только бума...«Выходи, ещё доба...
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...«Выходи, ещё доба...

Бунт в украинской армии возглавил «Гений»: «Тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом»

Бунт в украинской армии возглавил «Гений»: «Тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом»

Громким публичным скандалам в украинской армии уже давно никто не удивляется. Причем, чаще всего таковые связаны с разгромной критикой решений и действий верховного командования ВСУ и требованиями его немедленной отставки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх