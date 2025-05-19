Бунт в украинской армии возглавил «Гений»: «Тупейшая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом»

Громким публичным скандалам в украинской армии уже давно никто не удивляется. Причем, чаще всего таковые связаны с разгромной критикой решений и действий верховного командования ВСУ и требованиями его немедленной отставки.
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