Путин: украинских военных в Курской области необходимо считать террористами

Украинские военные, противодействующие российским властям в Курской области, по закону считаются террористами, заявил президент России Владимир Путин 12 марта на совещании в одном из командных пунктов управления Курской группировкой ВС России.
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