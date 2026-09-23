БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Почему полицай Кочерга стал Героем Социалистического Труда

Почему полицай Кочерга стал Героем Социалистического Труда

В 1975 году в Саратовской области жил уважаемый человек с золотой звездой на груди. Его приглашали в президиумы, фотографировали с детьми, просили рассказать, как надо любить Родину.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Генрих
Генрих

А автору опуса может следует посчитать нынешних награжденных...типа Пугачевой и  прочих "за заслуги перед Отечеством" ??? И не лишенных наград, кстати...Или генералов бывших...

Профиль пользователя Генрих
Генрих

Рядом со мной жили ... два брата- один всю войну  в разведке, возвратился с множеством орденов и медалей. Второй, когда немцы зашли в город, стал полицаем...не зверствовал, но десяточку отсидел. Его сыну от нас постоянно доставалось...еще тогда его "пиндосом" обзывали.  Так эти два брата практически рядом и прожили рядом до самой смерти...дети, внуки и правнуки - все рядом.

Профиль пользователя Халиуллина Лена
Халиуллина Лена

Совсем молодой был.Не участвовал в расстрелах,жителей не кошмарил вместе с фашистами .Выживал как мог.Не ушел вместе с немцами,не бежал из страны.( Как некоторые в 2022 году)Храбро воевал ,добросовестно и хорошо работал.
Я не оправдываю,я объясняю.

Профиль пользователя Ураганов Иван
Ураганов Иванизменено

В деревне моей бабушки,один мужик стал полицаем,в армию не забрали из-за хромоты.Никого не убивал,охранял немецкие склады.Отсидел срок 15 лет,вернулся в деревню,никто зла на него не держал.Работал в колхозе пастухом.Но к нему приклеилась кличка Яша- полицай.

Профиль пользователя Jhim
Jhim

какая-то странная логика у аффтара. наказание отбыл, вину искупил (по крайней мере с точки зрения закона), трудовой подвиг совершил - что не так?