Почему полицай Кочерга стал Героем Социалистического Труда

В 1975 году в Саратовской области жил уважаемый человек с золотой звездой на груди. Его приглашали в президиумы, фотографировали с детьми, просили рассказать, как надо любить Родину.
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А автору опуса может следует посчитать нынешних награжденных...типа Пугачевой и прочих "за заслуги перед Отечеством" ??? И не лишенных наград, кстати...Или генералов бывших...
Рядом со мной жили ... два брата- один всю войну в разведке, возвратился с множеством орденов и медалей. Второй, когда немцы зашли в город, стал полицаем...не зверствовал, но десяточку отсидел. Его сыну от нас постоянно доставалось...еще тогда его "пиндосом" обзывали. Так эти два брата практически рядом и прожили рядом до самой смерти...дети, внуки и правнуки - все рядом.
Чем нынешняя власть лучше? Даёт "хероев без труда" за коррупцию...
Совсем молодой был.Не участвовал в расстрелах,жителей не кошмарил вместе с фашистами .Выживал как мог.Не ушел вместе с немцами,не бежал из страны.( Как некоторые в 2022 году)Храбро воевал ,добросовестно и хорошо работал.
Я не оправдываю,я объясняю.
Автор - хайпожор. Советская власть для него плохая. Так чем он лучше этого кочерги?
В деревне моей бабушки,один мужик стал полицаем,в армию не забрали из-за хромоты.Никого не убивал,охранял немецкие склады.Отсидел срок 15 лет,вернулся в деревню,никто зла на него не держал.Работал в колхозе пастухом.Но к нему приклеилась кличка Яша- полицай.
Кочерга хохол, а все хохлы предатели...
какая-то странная логика у аффтара. наказание отбыл, вину искупил (по крайней мере с точки зрения закона), трудовой подвиг совершил - что не так?
То есть, награду за передовой труд забрали назад потому, что скрыл судимость?