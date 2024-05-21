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Жуткая находка на берегу моря в Сочи: во всем виноват волнорез?

Жуткая находка на берегу моря в Сочи: во всем виноват волнорез?

Как сообщает «ЧП Сочи» со ссылкой на слова очевидцев,  мужчина был  возрастом  около  60  лет.  На  его  лице  было  замечено  глубокое  рассечение  на  скуле, что  позволяет  предположить,  что  он  утонул  в  результате  удара  о  волнорез.

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