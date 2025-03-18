«200 лет дружбы»: визит Марин Ле Пен в Чад Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посетила Чад и провела переговоры с президентом Махаматом Идриссом Деби.
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«200 лет дружбы»: визит Марин Ле Пен в Чад Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посетила Чад и провела переговоры с президентом Махаматом Идриссом Деби.
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