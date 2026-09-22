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ТАСС

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"Гиацинт-С" уничтожил блиндажи находящихся в окружении в Харьковской области ВСУ

"Гиацинт-С" уничтожил блиндажи находящихся в окружении в Харьковской области ВСУ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Расчет пушки "Гиацинт-С" 29-го артиллерийского полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил блиндажи подразделений ВСУ в Харьковской области, находящихся в окружении.

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