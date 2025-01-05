Лучший футболист Молдовы прокомментировал итоги жеребьёвки для сборной

Лучший молдавский футболист 2024 года, нападающий сборной Молдовы и голландского «Херенвена» Ион Николаеску прокомментировал итоги жеребьёвки квалификации чемпионата мира - 2026 для национальной сборной, которой предстоит сыграть с Израилем, Эстонией, Норвегией и Германией или Италией.