В Госдуме призвали запретить взыскания за опоздание на работу в непогоду

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев направил российскому министру труда Антону Котякову письмо с предложением запретить дисциплинарные взыскания для сотрудников, которые опоздали на работу в связи с плохими погодными условиями.
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