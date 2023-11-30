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В Госдуме призвали запретить взыскания за опоздание на работу в непогоду

В Госдуме призвали запретить взыскания за опоздание на работу в непогоду

Депутат Государственной Думы Иван Сухарев направил российскому министру труда Антону Котякову письмо с предложением запретить дисциплинарные взыскания для сотрудников, которые опоздали на работу в связи с плохими погодными условиями.

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