Терапевт Рябков: жара может повышать уровень стресса и снижать внимание

Врач-терапевт Андрей Рябков предупредил россиян об опасностях жаркой погоды. Об этом сообщает RT. Специалист отмечает, что жара может серьезно повлиять на организм человека, вызывая перегрев и обезвоживание.
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