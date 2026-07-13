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Роддик о финале «Уимблдона»: «Зверев разгадал загадку, как обыгрывать Синнера? Пока нет. Но это была его лучшая попытка»

Энди Роддик объяснил, почему Яннику Синнеру так удобно играть против Александра Зверева . Вчера итальянец обыграл немца в финале « Уимблдона » – 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

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