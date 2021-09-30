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В США назвали российскую "Армату" "бумажным тигром"

В США назвали российскую "Армату" "бумажным тигром"

Globallookpress В США усомнились в заявленных характеристиках российского танка Т-14 "Армата". Издание 19FortyFive сочло, что новую машину не использовали в Сирии в 2020 году, а если она там и была, то "вряд ли участвовала в боевых действиях".

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