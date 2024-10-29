СССР-Россия
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СССР-Россия

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Тот, кто не предал и не продал

Тот, кто не предал и не продал

  После распада СССР в России было лишь два государственных деятеля, чья политика стабильно имела бы поддержку абсолютного большинства народа, — и одного из них нет с нами уже девять лет.

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Комментарии
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Сергей
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10 час.
Татьяна Дугиль
Евгений Примаков подарил России Владимира Путина. И это лучшее, что он мог сделать для своей страны и мира.
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7 час.
людмила бер
У Примакова было чутье на порядочных людей, которые были и есть патриотами России.... Удивил выбор Володина, Примаковым..... жизнь показала, что и с ним был прав.... Успел и молодых подготовить на государственную службу... БРИКС - это его идея... Путин воплотил, его планы в жизнь...
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3 час.

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