Тот, кто не предал и не продал

Евгений Примаков подарил России Владимира Путина. И это лучшее, что он мог сделать для своей страны и мира.

людмила бер

У Примакова было чутье на порядочных людей, которые были и есть патриотами России.... Удивил выбор Володина, Примаковым..... жизнь показала, что и с ним был прав.... Успел и молодых подготовить на государственную службу... БРИКС - это его идея... Путин воплотил, его планы в жизнь...