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Эррол Спенс победил Йордениса Угаса, объединив титулы IBF, WBA и WBC в полусреднем весе

В Арлингтоне (Техас) состоялся вечер бокса организации PBC, в главном событии которого прошел объединительный поединок в полусреднем весе между чемпионом IBF и WBC Эррол Спенс и владельцем пояса WBA Йорденисом Угасом.

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