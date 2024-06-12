Водителей автобусов не хватает в Братске несмотря на хорошие зарплаты

В Братске на муниципальные автотранспортные предприятия – МУП “Центральное автотранспортное предприятие” и МП “Братское троллейбусное управление” – поступили комфортабельные автобусы и троллейбусы, готовые перевозить пассажиров по городским маршрутам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии