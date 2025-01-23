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Отбор газа в Европе достиг четырехлетнего максимума

Отбор газа в Европе достиг четырехлетнего максимума

GIE: Суточный отбор газа в Европе превысил 1 млрд кубометров впервые с 2021 года Во вторник, 21 января, отбор газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) превысил отметку в 1 миллиард кубометров впервые с 2021 года.

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