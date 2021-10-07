Лучшие новости – В четверг вступил в силу отрицательный список для трансграничной торговли услугами в южно-китайской провинции Хайнань, который также является первым отрицательным списком Китая для торговли услугами Эксперты заявили, что внедрение отрицательного списка продемонстрировало стремление Китая к реализации политики открытости в более широком диапазоне и на более глубоком уровне, в то время как участники […] Сообщение Отрицательный список провинции Хайнань, Китай появились сначала на Novosti.