🤩 Долгожданное открытие: Что появилось на евпаторийской набережной имени Терешковой после реконструкции На набережной уложили тротуарную плитку и установили 145 фонарей.
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🤩 Долгожданное открытие: Что появилось на евпаторийской набережной имени Терешковой после реконструкции На набережной уложили тротуарную плитку и установили 145 фонарей.