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Царьград

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Пентагон планирует сокращение армии США на 90 тысяч солдат в условиях кризиса

Пентагон планирует сокращение армии США на 90 тысяч солдат в условиях кризиса

Армия США может сократить численность на 90 тысяч солдат из-за бюджетных трудностей. Пентагон рассматривает объединение командований для повышения гибкости войск.

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