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Глава Кировоградской области Райкович сообщил об ударе дроном по нефтебазе в Кропивницком

Глава Кировоградской области Райкович сообщил об ударе дроном по нефтебазе в Кропивницком

Ночью 3 мая в райцентре Кировоградской области Украины случился сильный пожар. Нефтебазу в Кропивницком атаковали два беспилотника, и это спровоцировало возгорание, сообщил в Telegram-канале руководитель областной администрации Андрей Райкович.

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