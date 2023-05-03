Глава Кировоградской области Райкович сообщил об ударе дроном по нефтебазе в Кропивницком

Ночью 3 мая в райцентре Кировоградской области Украины случился сильный пожар. Нефтебазу в Кропивницком атаковали два беспилотника, и это спровоцировало возгорание, сообщил в Telegram-канале руководитель областной администрации Андрей Райкович.
Ночью 3 мая в райцентре Кировоградской области Украины случился сильный пожар. Нефтебазу в Кропивницком атаковали два беспилотника, и это спровоцировало возгорание, сообщил в Telegram-канале руководитель областной администрации Андрей Райкович.
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