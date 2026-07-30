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Царьград

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В Екатеринбурге открыт Центр психологической помощи участникам СВО

В Екатеринбурге открыт Центр психологической помощи участникам СВО

В Екатеринбурге на базе Клиники психического здоровья «На Калинина», являющейся филиалом СОКПБ, начал свою деятельность Центр психолого-психотерапевтической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

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