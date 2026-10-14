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Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России

Дмитрий Краснов: Деньги американского ВПК не позволят США всерьез наказать Украину за удары по НПЗ России

Энергетическое перемирие — не кнопка "стоп". Сначала Москве и Киеву пришлось бы договориться, что считать атакой и какие объекты защищать.

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