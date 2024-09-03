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Русское оружие

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❗️⚡️На Угледарском операционном направлении, заручившись интенсивной огневой

❗️⚡️На Угледарском операционном направлении, заручившись интенсивной огневой поддержкой со стороны расчетов ТОС-1А и РСЗО "Град" 36-й общевойсковой армии, штурмовые подразделения ГрВ "Восток" смогли продвинуться на юго-восточном фланге Угледарского укрепрайона ВСУ и закрепиться в южных кварталах города, в то время как на западном фланге, прорвав оборону ВСУ в Пречистовке, подразделения 40-й отдельной бригады МП ТОФ продолжают натиск на окопные фортификационные узлы на пути к Новоукраинке для охвата Угледара в "огневой мешок".

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