❗️⚡️На Угледарском операционном направлении, заручившись интенсивной огневой поддержкой со стороны расчетов ТОС-1А и РСЗО "Град" 36-й общевойсковой армии, штурмовые подразделения ГрВ "Восток" смогли продвинуться на юго-восточном фланге Угледарского укрепрайона ВСУ и закрепиться в южных кварталах города, в то время как на западном фланге, прорвав оборону ВСУ в Пречистовке, подразделения 40-й отдельной бригады МП ТОФ продолжают натиск на окопные фортификационные узлы на пути к Новоукраинке для охвата Угледара в "огневой мешок".