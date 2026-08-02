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За рулем

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Добротный кроссовер корейской сборки привезли в Россию с очень приятной ценой

Добротный кроссовер корейской сборки привезли в Россию с очень приятной ценой

На российском рынке неожиданно всплыл еще один бюджетный вариант – , который собирают в Южной Корее. Привезти машину по параллельному импорту можно за сумму, которая на фоне привычных «китайцев» выглядит вполне адекватной.

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