Добротный кроссовер корейской сборки привезли в Россию с очень приятной ценой

На российском рынке неожиданно всплыл еще один бюджетный вариант – , который собирают в Южной Корее. Привезти машину по параллельному импорту можно за сумму, которая на фоне привычных «китайцев» выглядит вполне адекватной.
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