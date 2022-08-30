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Подразделения ВДВ уничтожили позиции украинских националистов в ходе специальной военной операции

Подразделения ВДВ уничтожили позиции украинских националистов в ходе специальной военной операции

Артиллерийские расчеты гаубиц "Гиацинт-Б" на расстоянии до 28 км уничтожили позиции артиллерии ВСУ и пехоту противника в укрытии.

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