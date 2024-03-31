157 лет назад была продана Аляска. К слову вспомнилось, как США собирались купить у Ельцина Сибирь.
Борис Якеменко: Вспомнилось, как США собирались купить у Ельцина Сибирь
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
но и так постарался , что России никогда не вернуть то что он пропил
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3 час.
Искандер
Полно херню городить. РФ вела ДВЕ кровопролитные войны против отделения крохотной (сравнительно) Чечни, а тут - вся Сибирь. Единственный, кто высказался р возможности АРЕНДЫ некоторых территорий - глава администрации Приморского края Евгений Наздратенко. Мид просто врал о "готовности" пьянчуги-ЕБНа.
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2 час.
И
Искандер
Скажите, а сибиряки были ЗА развал СССР и воровской "капитализм"? Или их просто никто на хрен не спрашивал? Так и с Сибирью. Нашлись бы у вас и "эффективные менеджеры"- гауляйтеры.
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2 час.
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