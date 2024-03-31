JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко но и так постарался , что России никогда не вернуть то что он пропил

Искандер Полно херню городить. РФ вела ДВЕ кровопролитные войны против отделения крохотной (сравнительно) Чечни, а тут - вся Сибирь. Единственный, кто высказался р возможности АРЕНДЫ некоторых территорий - глава администрации Приморского края Евгений Наздратенко. Мид просто врал о "готовности" пьянчуги-ЕБНа.