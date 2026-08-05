Вашингтон пообещал $102 млн за сведения о лидерах наркокартеля CJNG

Вознаграждение до $102 млн (8,25 млрд руб.) за любые сведения, которые приведут к аресту или осуждению в любой стране восьми лидеров и сообщников мексиканского наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) объявил Государственный департамент Соединенных Штатов, 5 августа сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.