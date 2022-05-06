Прокуратура Удмуртии обязала министра экономики предоставить поддержку бизнесу

В ходе проверок надзорный орган зафиксировал нарушения в действиях министерства экономики. Ведомство не в полной мере реализовывало обязанности по исполнению законодательства при поддержке субъектам МСП, сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.