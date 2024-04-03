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Британские СМИ сообщили о подготовке новой атаки на Крымский мост

Британские СМИ сообщили о подготовке новой атаки на Крымский мост

Киевский режим готовит новую атаку на Крымский мост, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, которые считают такой сценарий не только реальным, но и неизбежным.

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