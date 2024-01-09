В Молдове введут электронные рецепты для компенсируемых лекарств

Компенсируемые лекарства в Молдове будут выдавать по электронным рецептам. Это предусматривает регламент электронной системы eRețeta, который правительство рассмотрит на заседании 10 января, пишет newsmaker.
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