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Белый дом создал на своем сайте раздел об «истинном происхождении» COVID-19

Белый дом создал на своем сайте раздел об «истинном происхождении» COVID-19

На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» коронавируса. Как следует из страницы администрации президента США, к пандемии коронавируса привела утечка из лаборатории в китайском Ухани.

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