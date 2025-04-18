Белый дом создал на своем сайте раздел об «истинном происхождении» COVID-19

На сайте Белого дома появилась страница об «истинном происхождении» коронавируса. Как следует из страницы администрации президента США, к пандемии коронавируса привела утечка из лаборатории в китайском Ухани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии