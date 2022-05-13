Премьер-министр Польши призвал искоренить идеологию «Русского мира»

Политик заявил, что Россия представляет «смертельную угрозу» для ЕвропыПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Русский мир» «чудовищной новой идеологией», которую, по его словам, нужно «полностью искоренить», а также «раковой опухолью».