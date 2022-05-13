Daily Storm

503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Смирнов
    Чем больше читаю за СВО, тем больше убеждаюсь, что операцией должны руководить военные без вмешательства сверху. Снаб...Минобороны России...
  • Катя Иванова
    Везде и всюду в перед планеты всей стремятся себя показать  Речь Посполитая, очки зарабатываетВолодин сообщил о...
  • Катя Иванова
    Пройдёт время, всн наладится и люлям будет стыдно в Европе за свое мерзкое поведение по отношению к России. Это Амери...Эрдоган посоветов...

Премьер-министр Польши призвал искоренить идеологию «Русского мира»

Премьер-министр Польши призвал искоренить идеологию «Русского мира»

Политик заявил, что Россия представляет «смертельную угрозу» для ЕвропыПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Русский мир» «чудовищной новой идеологией», которую, по его словам, нужно «полностью искоренить», а также «раковой опухолью».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх