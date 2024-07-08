Депутат Стенякина посоветовала при задержке зарплаты приостановить работу

Сотрудник, столкнувшийся с задержкой выплаты заработной платы, имеет право временно прекратить свою деятельность до получения полной суммы задолженности, отправив уведомление работодателю о таком решении.
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