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Депутат Стенякина посоветовала при задержке зарплаты приостановить работу

Депутат Стенякина посоветовала при задержке зарплаты приостановить работу

Сотрудник, столкнувшийся с задержкой выплаты заработной платы, имеет право временно прекратить свою деятельность до получения полной суммы задолженности, отправив уведомление работодателю о таком решении.

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