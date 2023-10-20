WP: ХАМАС может обладать скрытым боевым потенциалом

Члены радикального палестинского движения ХАМАС могут обладать продвинутым оружием, которое применят в случае наземной операции израильской армии, заявил эксперт британского Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.
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