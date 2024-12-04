На НРФ’8 были представлены ключевые тенденции отрасли

Как развивается рынок? Какое назначение у рекламы как индустрии: создавать магию контакта за счет контента на грани искусства или способствовать достижению измеримых бизнес-результатов? О возможностях и амбициях медиакоммуникационной отрасли рассказали топ-менеджеры рекламного бизнеса в рамках Главной стратегической сессии восьмого Национального рекламного форума (НРФ’8).