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Татар-информ

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На НРФ’8 были представлены ключевые тенденции отрасли

На НРФ’8 были представлены ключевые тенденции отрасли

Как развивается рынок? Какое назначение у рекламы как индустрии: создавать магию контакта за счет контента на грани искусства или способствовать достижению измеримых бизнес-результатов? О возможностях и амбициях медиакоммуникационной отрасли рассказали топ-менеджеры рекламного бизнеса в рамках Главной стратегической сессии восьмого Национального рекламного форума (НРФ’8).

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