Нилов предложил не пускать мигрантов без медстраховки и справок об отсутствии болезней

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разворачивать на въезде трудовых мигрантов, у которых нет медицинской страховки, а также справок об отсутствии заболеваний и наркозависимости.
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