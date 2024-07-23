Депутат Европарламента обвинил крупнейшую партию в бедности населения ЕС

REUTERS/Johanna Geron Ответственность за рост бедности и разрушение среднего класса в Евросоюзе несет Европейская народная партия (ЕНП), которая занимает наибольшее число мест в Европарламенте, заявил независимый депутат ЕП Мартин Зоннеборн.
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