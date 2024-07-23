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Депутат Европарламента обвинил крупнейшую партию в бедности населения ЕС

Депутат Европарламента обвинил крупнейшую партию в бедности населения ЕС

REUTERS/Johanna Geron Ответственность за рост бедности и разрушение среднего класса в Евросоюзе несет Европейская народная партия (ЕНП), которая занимает наибольшее число мест в Европарламенте, заявил независимый депутат ЕП Мартин Зоннеборн.

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Комментарии
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АндрейБорков
Хорошая партия, пидарасы это призвание! Действуйте, ГОЛУБКИ, по этому же плану и ждет вас светло-голубое будущее!
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