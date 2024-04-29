Жители ЖК «Айракты» в Актау будут судиться с владельцем подземного паркинга

Редакция InAktau.kz уже писала о ситуации, которая сложилась с подземным паркингом. Несколько недель назад жители, испугавшись пожара, который мог бы начаться из –за порыва воды возле электрощитка, вызывали сотрудников ДЧС.
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