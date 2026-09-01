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Осеклась на полуслове: Каллас одёрнула себя при попытке обвинить Россию в происшествии с БПЛА в Германии

Осеклась на полуслове: Каллас одёрнула себя при попытке обвинить Россию в происшествии с БПЛА в Германии

Глава евродипломатии Кая Каллас одёрнула себя на полуслове, попытавшись связать происшествие с БПЛА в Германии с Россией.

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