Идеальный соус для шаурмы! Попробуйте приготовить любимое блюдо дома для близких и гостей

Настоящую шаурму от домашней, на мой взгляд, всегда отличает соус. Я пробовала много разных вариантов и, наконец, нашла его – настоящий соус, который превращает домашний ролл с курицей и овощами в лаваше в шаурму.
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